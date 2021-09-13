В Калужской области 25-летний водитель «Лады» погиб в жутком ДТП с трактором

Около 14:10 в понедельник, 13 сентября, жуткое ДТП произошло на дороге Калуга – Таруса – Серпухов в черте поселка Ферзиково. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 25-летний водитель «Лады» двигался в сторону Калуги и не уступил дорогу трактору John Deere, которым управлял 47-летний мужчина.

Легковушка оказалась под прицепом трактора.

В результате столкновения водитель «Лады» скончался до приезда скорой помощи. 23-летний пассажир «Лады» доставлен в областную больницу в Калуге.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

Водитель легковушки погиб, не пропустив трактор.