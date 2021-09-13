В Калуге сбитая на улице Салтыкова-Щедрина 45-летняя женщина попала в реанимацию

Как мы уже рассказывали, вечером 11 сентября на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге сбили женщину-пешехода. В понедельник подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 34-летний водитель «Киа Церато» около 20:55 двигался вниз по улице Салтыкова-Щедрина в сторону улицы Степана Разина и у дома №46 сбил 45-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть на красный сигнал светофора.

С места аварии пострадавшую на скорой помощи доставили в областную больницу в Анненки. Она госпитализирована в реанимацию.