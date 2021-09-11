В Калуге водитель «Киа» сбил женщину на переходе на улице Салтыкова-Щедрина

Около 20:55 в субботу, 11 сентября, водитель легкового автомобиля «Киа» сбил пешехода на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

Как сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте», ДТП произошло на регулируемом переходе у дома №46 по улице Салтыкова-Щедрина – недалеко от перекрестка с улицей Беляева. Автомобиль двигался вниз по Салтыковке в сторону улицы Степана Разина.

По словам автора публикации в «ВК», женщину отбросило ударом на семь метров.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.