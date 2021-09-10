В Калуге два человека пострадали в ДТП на улице Салтыкова-Щедрина

Как мы уже рассказывали, около 20:00 в четверг, 9 сентября, лобовое ДТП произошло на перекрестке улиц Салтыкова-Щедрина и Степана Разина в Калуге – прямо под окнами регионального управления ГИБДД. В пятницу подробности об этом происшествии сообщили в дорожной полиции.

По предварительным данным, 40-летний водитель «Шевроле Ланос» двигался по улице Салтыкова-Щедирна со стороны улицы Николо-Козинской и при повороте налево на Степана Разина не уступил дорогу «Дэу Нексии».

Различные травмы получили водитель «Шевроле» и 41-летний пассажир «Дэу». Водитель «Нексии» с места ДТП скрылся.

Авария произошла на перекрестке, где расположены здания УГИБДД и Следственого комитета по Калужской области.