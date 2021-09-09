В Калуге лобовое ДТП «Шевроле» и «Дэу» произошло под окнами ГИБДД

Около 20:00 в четверг, 9 сентября, лобовое ДТП произошло на перекрестке улиц Салтыкова-Щедрина и Степана Разина в Калуге – прямо под окнами регионального управления ГИБДД. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, на регулируемом перекрестке столкнулись легковые автомобили «Шевроле Ланос» и «Дэу Нексия». У обеих машин разбита передняя часть.

По данным МЧС, в аварии пострадали как минимум два человека.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Автомобили получили серьезные повреждения.