В Калуге лобовое ДТП «Шевроле» и «Дэу» произошло под окнами ГИБДД
Около 20:00 в четверг, 9 сентября, лобовое ДТП произошло на перекрестке улиц Салтыкова-Щедрина и Степана Разина в Калуге – прямо под окнами регионального управления ГИБДД. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, на регулируемом перекрестке столкнулись легковые автомобили «Шевроле Ланос» и «Дэу Нексия». У обеих машин разбита передняя часть.
По данным МЧС, в аварии пострадали как минимум два человека.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Автомобили получили серьезные повреждения.