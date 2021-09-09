В Калужской области водитель «Мицубиси» насмерть сбил 69-летнюю женщину

Как мы уже рассказывали, в среду, 8 сентября, на 394 километре трассы А-108 в Жуковском районе, недалеко от деревни Пантелеевка, водитель «Мицубиси» сбил пешехода. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 38-летняя женщина за рулем «Мицубиси Аутлендер» двигалась со стороны Балабаново в сторону Серпухова и сбила 69-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть не по переходу.

Сбитая пенсионерка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

МЧС опубликовало фото с места смертельного ДТП.