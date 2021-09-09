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В Калужской области водитель «Мицубиси» насмерть сбил 69-летнюю женщину

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 09.09.2021 09:21 0 433
В Калужской области водитель «Мицубиси» насмерть сбил 69-летнюю женщину

Как мы уже рассказывали, в среду, 8 сентября, на 394 километре трассы А-108 в Жуковском районе, недалеко от деревни Пантелеевка, водитель «Мицубиси» сбил пешехода. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 38-летняя женщина за рулем «Мицубиси Аутлендер» двигалась со стороны Балабаново в сторону Серпухова и сбила 69-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть не по переходу.

Сбитая пенсионерка скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

МЧС опубликовало фото с места смертельного ДТП.

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 09.09.2021 09:21 0 433
Тэги: происшествие дтп гибдд мчс
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