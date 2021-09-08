В Калужской области водитель «Мицубиси» сбил пешехода на трассе А-108

Около 17:20 в среду, 8 сентября, пешеход пострадал в ДТП на трассе А-108 в Жуковском районе. Авария произошла на 394 километре федеральной трассы рядом с деревней Пантелеевка, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По информации спасателей, водитель легкового автомобиля «Мицубиси» сбил пешехода.

Пока не уточняется, удалось ли пешеходу выжить.

У автомобиля разбита передняя часть. Сработали подушки безопасности.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Судя по фото с места происшествия, ДТП произошло вне населенного пункта. На снимках также не видно никаких знаков пешеходного перехода.