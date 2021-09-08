В Калужской области 80-летний мужчина пропал в лесу
В среду, 8 сентября, в поселке Ферзиково ушел в лес и не вернулся 80-летний Владислав ГАУРОВ. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Как отмечают волонтеры, пенсионер заблудился.
Представители «Лиза Алерт» выехали на место происшествия.
Опубликованы фото и приметы пропавшего:
- Рост: 180 см.
- Телосложение: нормальное.
- Цвет глаз: серые.
- Волосы: седые, короткая стрижка, имеются залысины.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.