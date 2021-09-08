В Калужской области 80-летний мужчина пропал в лесу

В среду, 8 сентября, в поселке Ферзиково ушел в лес и не вернулся 80-летний Владислав ГАУРОВ. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Как отмечают волонтеры, пенсионер заблудился.

Представители «Лиза Алерт» выехали на место происшествия.

Опубликованы фото и приметы пропавшего:

Рост: 180 см.

Телосложение: нормальное.

Цвет глаз: серые.

Волосы: седые, короткая стрижка, имеются залысины.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.