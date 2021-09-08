В Калужской области два человека пострадали в сбившем лося «Шевроле»

Как мы уже рассказывали, во вторник, 7 сентября, на дороге Калуга – Таруса в Тарусском районе легковой автомобиль «Шевроле Авео» сбил лося. В среду подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 64-летний водитель «Шевроле» около 11:25 двигался в сторону Тарусы, не учел скоростной режим и сбил лося, перебегавшего дорогу. После этого легковушка столкнулась со встречным грузовиком «Вольво» и вылетела в кювет.

Изначально сообщалось, что в аварии пострадал водитель «Шевроле». Также стало известно, что травмы получила 63-летняя пассажирка.