В Калужской области 64-летний водитель «Шевроле» сбил лося и врезался в фуру

На 59 километре дороги Калуга – Серпухов в Тарусском районе днем во вторник, 7 сентября, произошло ДТП. Первые подробности нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 64-летний водитель легкового автомобиля «Шевроле Авео» около 11:25 двигался со стороны Ферзиково в сторону Тарусы и сбил лося, который перебегал проезжую часть. После этого легковушка столкнулась со встречной фурой «Вольво» и вылетела в кювет.

Водитель «Шевроле» попал в больницу.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.