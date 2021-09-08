В Калужской области водитель «Пежо» попал в реанимацию после ДТП с фурой

Как мы уже рассказывали, вечером 7 сентября на трассе М3 «Украина» рядом с городом Балабаново Боровского района произошло ДТП. Подробности в среду сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 51-летний водитель грузовика «Скания» около 19:50 двигался в сторону Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в «Пежо Партнер». После этого фура снесла мачту освещения.

В результате ДТП пострадал 34-летний водитель «Пежо Партнер». Он госпитализирован в реанимационное отделение.