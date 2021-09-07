В Калужской области фура смяла легковой «Пежо» на трассе М-3 «Украина»

Вечером во вторник, 7 сентября, ДТП с участием легкового автомобиля и фуры произошло на 93 километре трассы М-3 «Украина» недалеко от города Балабаново Боровского района. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 19:50 столкнулись «Пежо» и грузовик «Скания».

Удар по легковушке пришелся в водительскую сторону.

МЧС сообщает, что в аварии пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.