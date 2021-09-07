В Калужской области пропал 80-летний мужчина
Во вторник, 7 сентября, в городе Балабаново Боровского района Калужской области пропал 80-летний Иван ПИРОГОВ. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Пожилой мужчина около 15:00 ушел из дома в неизвестном направлении.
Пока нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост: 170 см.
- Цвет глаз: голубые.
- Волосы: седые.
- Телосложение: худощавое.
- Был одет: черная замшевая куртка, серые брюки, коричневые туфли, черная фуражка.
Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.