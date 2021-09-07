В Калужской области пропал 80-летний мужчина

Во вторник, 7 сентября, в городе Балабаново Боровского района Калужской области пропал 80-летний Иван ПИРОГОВ. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Пожилой мужчина около 15:00 ушел из дома в неизвестном направлении.

Пока нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост: 170 см.

Цвет глаз: голубые.

Волосы: седые.

Телосложение: худощавое.

Был одет: черная замшевая куртка, серые брюки, коричневые туфли, черная фуражка.

Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.