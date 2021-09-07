В Калужской области обвинения в смертельном ДТП выдвинуты 34-летнему москвичу

В Калужской области 34-летнему москвичу грозит до семи лет колонии за ДТП с двумя погибшими. Во вторник, 7 сентября, о предъявлении обвинения сообщили в прокуратуре региона.

Как мы уже рассказывали, эта авария произошла днем 21 июня 2021 года.

По версии следствия, 34-летний житель Москвы за рулем «Шкоды» вместе с женой и трехлетней дочерью двигался по дороге Кондрово – Галкино в Дзержинском районе, выехал на встречную полосу, чтобы обогнать грузовик, и врезался в «Ладу».

В результате ДТП погибла молодая пара, находившаяся в салоне «Лады». Травмы получила также дочь обвиняемого.

В ближайшее время дело начнет рассматривать суд.