В Калужской области пропал в лесу 82-летний мужчина

В городе Кондрово Калужской области ищут в лесу 82-летнего Бориса ГАЛИЦКОГО. Мужчина пропал 6 сентября, сообщили ночью в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Волонтеры выехали на место происшествия.

Пока найти пенсионера не удалось.

Опубликованы фото и приметы пропавшего:

Рост: 170 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: серые

Волосы: седые, короткая стрижка

Был одет: зеленая куртка, черные брюки, черные ботинки, красная кепка.

Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.