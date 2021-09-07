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В Калужской области пропал в лесу 82-летний мужчина

Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 07.09.2021 10:01 0 443
В Калужской области пропал в лесу 82-летний мужчина

В городе Кондрово Калужской области ищут в лесу 82-летнего Бориса ГАЛИЦКОГО. Мужчина пропал 6 сентября, сообщили ночью в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Волонтеры выехали на место происшествия.

Пока найти пенсионера не удалось.

Опубликованы фото и приметы пропавшего:

  • Рост: 170 см.
  • Телосложение: xудощавое
  • Цвет глаз: серые
  • Волосы: седые, короткая стрижка
  • Был одет: зеленая куртка, черные брюки, черные ботинки, красная кепка.

Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 07.09.2021 10:01 0 443
Тэги: происшествие лиза алерт
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