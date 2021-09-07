В Калужской области пропал в лесу 82-летний мужчина
В городе Кондрово Калужской области ищут в лесу 82-летнего Бориса ГАЛИЦКОГО. Мужчина пропал 6 сентября, сообщили ночью в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Волонтеры выехали на место происшествия.
Пока найти пенсионера не удалось.
Опубликованы фото и приметы пропавшего:
- Рост: 170 см.
- Телосложение: xудощавое
- Цвет глаз: серые
- Волосы: седые, короткая стрижка
- Был одет: зеленая куртка, черные брюки, черные ботинки, красная кепка.
Если вы что-либо знаете об этом человеке, звоните по телефонам 112 или 88007005452.