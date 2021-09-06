В Калужской области пропал 35-летний мужчина

В Жуковском районе Калужской области пропал 35-летний Юрий МАТВЕЕВ. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

В воскресенье, 5 сентября, мужчина ушел с территории СНТ Птицевод-1 в неизвестном направлении.

Пока нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 170 см,

Худощавый,

Русые волосы,

Голубые глаза,

Камуфляжная ветровка,

Темно-синие флисовые брюки,

Черные галоши.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.