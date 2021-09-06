В Калужской области пропал 35-летний мужчина
В Жуковском районе Калужской области пропал 35-летний Юрий МАТВЕЕВ. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
В воскресенье, 5 сентября, мужчина ушел с территории СНТ Птицевод-1 в неизвестном направлении.
Пока нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 170 см,
- Худощавый,
- Русые волосы,
- Голубые глаза,
- Камуфляжная ветровка,
- Темно-синие флисовые брюки,
- Черные галоши.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.