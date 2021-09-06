В Калуге движение на улицах Гагарина и Королева затруднено из-за ДТП

Около 12:30 в понедельник, 6 сентября, два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Гагарина и Королева в Калуге.

Из-за ДТП движение в этом районе существенно затруднено.

Пробки образовались на Гагарина, Королева и сквере Мира.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Пробка на Королева.

UPD. По предварительным данным, легковые автомобили «Шевроле» и «Хендай» двигались по Королева со стороны улицы Циолковского. Столкновение произошло при перестроении. Сотрудники ГИБДД прибыли на место происшествия около 13:20. Вскоре перекресток освободили.