В Калуге движение на улицах Гагарина и Королева затруднено из-за ДТП
Около 12:30 в понедельник, 6 сентября, два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Гагарина и Королева в Калуге.
Из-за ДТП движение в этом районе существенно затруднено.
Пробки образовались на Гагарина, Королева и сквере Мира.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Пробка на Королева.
UPD. По предварительным данным, легковые автомобили «Шевроле» и «Хендай» двигались по Королева со стороны улицы Циолковского. Столкновение произошло при перестроении. Сотрудники ГИБДД прибыли на место происшествия около 13:20. Вскоре перекресток освободили.