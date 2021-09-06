В Калужской области пропал 72-летний мужчина

В городе Кременки жуковского района пропал 72-летний Николай ГУСЕНКОВ. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз пенсионера видели 3 сентября.

Пока нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 170 см,

Нормального телосложения,

Седые волосы,

Серо-зеленые глаза.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.