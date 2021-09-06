В Калужской области пропал 72-летний мужчина
В городе Кременки жуковского района пропал 72-летний Николай ГУСЕНКОВ. Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Последний раз пенсионера видели 3 сентября.
Пока нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 170 см,
- Нормального телосложения,
- Седые волосы,
- Серо-зеленые глаза.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.