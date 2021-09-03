В Калужской области 65-летний мужчина пострадал в столкновении «Фольксвагена» и «Газели»

Как мы уже рассказывали, около 18:10 в четверг, 2 сентября, ДТП произошло на 384 километре трассы А-108 в Жуковском районе. В пятницу подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, рядом с селом Истье 42-летний водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан», двигаясь со стороны Балабаново в сторону Серпухова, выехал на встречную полосу и врезался в попутную «Газель», которая уже начала поворот налево.

После этого легковушка вылетела в кювет.

Различные травмы получил 65-летний пассажир «Газели».