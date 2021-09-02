В Калужской области «Фольксваген» вылетел в кювет после столкновения с «Газелью»

Около 18:10 в четверг, 2 сентября, ДТП произошло на 384 километре трассы А-108 в Жуковском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, рядом с селом Истье столкнулись грузовая «Газель» и легковой автомобиль «Фольксваген Туран».

От удара легковушка вылетела в кювет.

По информации МЧС, в этой аварии пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

У фургона разбита левая передняя сторона.