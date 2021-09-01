В Калужской области два человека пострадали в столкновении цементовоза и «Тойоты»

Как мы уже рассказывали, около 16:30 во вторник, 31 августа, в Ферзиковском районе столкнулись цементовоз «Ивеко» и легковой автомобиль «Тойота Камри». В среду подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 75-летний водитель «Тойоты» на объездной Ферзиково в районе деревни Высоцкое не уступил дорогу на перекрестке грузовику «Ивеко». После столкновения оба автомобиля оказались в кювете, цементовоз перевернулся.

Различные травмы получили 34-летний водитель «Ивеко» и 59-летняя пассажирка «Тойоты». Их доставили в районную больницу. Врачи оказали мужчине и женщине помощь и отпустили их домой.