В Калужской области цементовоз перевернулся после столкновения с «Тойотой»

Днем во вторник, 31 августа, в Ферзиковском районе Калужской области произошло ДТП с участием цементовоза «Ивеко» и легкового автомобиля «Тойота Камри». Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

По предварительным данным, автомобили столкнулись в деревне Высоцкое недалеко от Ферзиково. После этого грузовик перевернулся. «Тойота» также оказалась в кювете.

По информации МЧС, в этом ДТП пострадали как минимум два человека.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.