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В Калужской области цементовоз перевернулся после столкновения с «Тойотой»

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 31.08.2021 21:44 0 353
В Калужской области цементовоз перевернулся после столкновения с «Тойотой»

Днем во вторник, 31 августа, в Ферзиковском районе Калужской области произошло ДТП с участием цементовоза «Ивеко» и легкового автомобиля «Тойота Камри». Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

По предварительным данным, автомобили столкнулись в деревне Высоцкое недалеко от Ферзиково. После этого грузовик перевернулся. «Тойота» также оказалась в кювете.

По информации МЧС, в этом ДТП пострадали как минимум два человека.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 31.08.2021 21:44 0 353
Тэги: дтп происшествие гибдд мчс
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