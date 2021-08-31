В Калуге пропал 57-летний мужчина

В Калуге пропал 57-летний Владимир КОЗЛОВ. Во вторник, 31 августа, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Последний раз мужчину видели 29 августа.

Пока нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 175 см,

Нормального телосложения,

Русые волосы,

Голубые глаза,

Зеленая камуфляжная куртка,

Черные спортивные брюки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.