В Калуге пропал 57-летний мужчина
В Калуге пропал 57-летний Владимир КОЗЛОВ. Во вторник, 31 августа, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Последний раз мужчину видели 29 августа.
Пока нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 175 см,
- Нормального телосложения,
- Русые волосы,
- Голубые глаза,
- Зеленая камуфляжная куртка,
- Черные спортивные брюки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.