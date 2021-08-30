В Калужской области пропал 52-летний мужчина

В Калужской области уже два с половиной месяца разыскивают 52-летнего Алексея СЕННИКОВА.

Мужчина пропал 15 июня в поселке Воротынск Бабынинского района, сообщили 30 августа в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Пока нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 175 см,

Нормального телосложения,

Темно-русые волосы с проседью,

Серые глаза.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.