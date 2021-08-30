Главная Новости Происшествия
COVID-19 Бренд года-2021 Афиша Афиша дня города Юбилей Калуги Фотоконкурс

В Калужской области пропал 52-летний мужчина

Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 30.08.2021 14:14 0 308
В Калужской области пропал 52-летний мужчина

В Калужской области уже два с половиной месяца разыскивают 52-летнего Алексея СЕННИКОВА.

Мужчина пропал 15 июня в поселке Воротынск Бабынинского района, сообщили 30 августа в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Пока нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

  • Рост – 175 см,
  • Нормального телосложения,
  • Темно-русые волосы с проседью,
  • Серые глаза.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

Дмитрий Ивьев , Фото: «Лиза Алерт».
Опубликовано: 30.08.2021 14:14 0 308
Тэги: происшествие лиза алерт
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а почему вы не хотите делать прививку? 
Всего проголосовало: 983
Новости Обнинска
Новости партнеров
Заработок на лайках в Инстаграме без вложений в аккаунт
Профессиональная клиника в Санкт-Петербурге
Особенности выбора ТЭНа для водонагревателя

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru