В Калужской области пропал 52-летний мужчина
В Калужской области уже два с половиной месяца разыскивают 52-летнего Алексея СЕННИКОВА.
Мужчина пропал 15 июня в поселке Воротынск Бабынинского района, сообщили 30 августа в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Пока нет информации, где он может находиться.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 175 см,
- Нормального телосложения,
- Темно-русые волосы с проседью,
- Серые глаза.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.