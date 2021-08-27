В Калуге водитель «Форда» сбил женщину на переходе

Днем в четверг, 26 августа, в Калуге 76-летняя женщина пострадала в ДТП на перекрестке улиц Достоевского и Театральной. Об этом нам сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 65-летний водитель «Форда Фиеста» около 16:45 с улицы Театральной поворачивал налево на улицу Достоевского в сторону улицы Московской и сбил пенсионерку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

С различными травмами пострадавшую женщину доставили в БСМП.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Водитель легковушки сбил женщину при повороте налево.