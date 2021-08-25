Стало известно о состоянии шестилетнего мальчика, которого сбили в Калуге на переходе

Как мы уже рассказывали, утром во вторник, 24 августа, в Калуге в районе поворота на Росву произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 22-летний водитель «Киа Рио» двигался в сторону Воротынска и сбил 58-летнюю женщину и шестилетнего мальчика, пересекавших дорогу по зебре.

От полученных травм женщина скончалась на месте.

Ребенка на скорой помощи отвезли в детскую областную больницу в Анненках. Врачи оказали ему помощь и передали родственникам. Госпитализация не понадобилась.