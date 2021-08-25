В Калужской области затруднено движение на трассе М-3 из-за аварии с тремя автомобилями

Около 6:55 утра в среду, 25 августа, ДТП с участием трех автомобилей произошло на 96 километре трассы М-3 «Украина» в Боровском районе. На повороте в сторону Балабаново столкнулись три автомобиля, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, участниками ДТП стали водители легковых автомобилей «Лада Ларгус» и «Ниссан», а также фуры «Даф».

«Лада» в итоге врезалась в столб.

По информации МЧС, в аварии пострадал один человек.

Разбитый «Ниссан».

Движение на этом участке затруднено как в сторону Обнинска и Калуги, так и в сторону Москвы.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.