В Калужской области 45-летний водитель пострадал в перевернувшемся цементовозе

Как мы уже рассказывали, 23 августа на дороге Калуга – Таруса перевернулся цементовоз «Мерседес». Подробности по этому происшествию сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 5:30 утра 45-летний водитель цементовоза двигался в сторону Тарусы по правой обочине, съехал в кювет и врезался в столб.

После этого грузовик перевернулся.

На попутном транспорте водителя доставили в районную больницу. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.