В Калужской области грузовик «Мерседес» врезался в столб и перевернулся

Рано утром в понедельник, 23 августа, на 61 километре дороги Калуга – Таруса в Тарусском районе перевернулся грузовой автомобиль «Мерседес». Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 5:35 утра водитель грузовика не справился с управлением, съехал на обочину и врезался в столб. После этого большегруз перевернулся.

По информации спасателей, в аварии пострадал один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.