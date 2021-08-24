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Калужанам расскажут о смертельной опасности москитных сеток для детей

Дмитрий Ивьев , Фото: СК РФ.
Опубликовано: 24.08.2021 12:54 0 256
Калужанам расскажут о смертельной опасности москитных сеток для детей

Во вторник, 24 августа, в Калуге одной из тем заседания регионального правительства стал трагический случай, произошедший в минувшие выходные в Обнинске. В одной из многоэтажек из окна седьмого этажа выпала пятилетняя девочка, оставленная без присмотра. Она забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Спасти ребенка не удалось.

По словам участвовавшего в совещании прокурора области Константина ЖИЛЯКОВА, необходимо принять дополнительные меры, чтобы повысить ответственность родителей за безопасность своих детей. Профилактическая и разъяснительная работа, проводимая с ними, по его словам, дает определенные результаты, однако этого недостаточно.

Константин Жиляков сообщил, что региональной прокуратурой завершается разработка наглядных материалов для родителей. Их будут распространять через профильные ведомства.

Прокурор предложил поручить министерству образования и науки региона при помощи родительских чатов в детских садах довести информацию о смертельной опасности москитных сеток для детей, оставляемых без присмотра, до всех родителей.

Министерству строительства и ЖКХ области совместно с Государственной жилищной инспекций по Калужской области, по мнению прокурора, необходимо обеспечить взаимодействие со всеми управляющими компаниями, обслуживающими многоэтажные многоквартирные дома. Наглядную информацию, которую разработала прокуратура, управляющие компании должны будут распространять среди жильцов многоэтажек.

Губернатор Владислав ШАПША поддержал инициативу прокурора.

Он отметил важную роль региональных СМИ в информационно-разъяснительной работе, направленной на повышение ответственности родителей за детскую безопасность:

- Важно распространять с помощью средств массовой информации такие тревожные сигналы, чтобы родители и за жизни своих детей беспокоились, и свою судьбу не испортили.

Дмитрий Ивьев , Фото: СК РФ.
Опубликовано: 24.08.2021 12:54 0 256
Тэги: происшествие дети область константин жиляков владислав шапша
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