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В Калужской области пятилетняя девочка погибла при выпадении из окна

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.08.2021 13:17 2 351
В Калужской области пятилетняя девочка погибла при выпадении из окна

Утром в субботу, 21 августа, в городе Кременки Жуковского района трагически погибла пятилетняя девочка. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- По предварительным данным, девочка облокотилась на москитную сетку и выпала наружу с высоты седьмого этажа, - заявили в СК.

Следователем проведен осмотр места происшествия, по материалу проверки опрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства трагедии, условия жизни и воспитания ребенка в семье.

- В целях предотвращения травмирования и гибели детей при выпадении из окон напоминаем взрослым о необходимости соблюдения правил безопасности: нельзя оставлять малолетнего ребенка в помещении без присмотра, в том числе в комнате с открытым окном, лучше убрать мебель от окна и исключить самостоятельный доступ детей к подоконнику, - говорится в сообщении следователей.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.08.2021 13:17 2 351
Тэги: происшествие дети следственный комитет
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