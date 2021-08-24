В Калужской области полиция ищет очевидцев ДТП с погибшими женщиной и ребенком

Калужская полиция во вторник, 24 августа, сообщила о поисках очевидцев смертельного ДТП, произошедшего 9 августа на трассе А-130 в Жуковском районе.

- Сотрудники правоохранительных органов устанавливают очевидцев происшествия. Лиц, располагающих информацией о произошедшем, просьба обращаться в специализированный следственный отдел по расследованию ДТП СУ УМВД России по Калужской области по телефонам: (8-4842) 50-16-75, 8-920-092-63-05, - говорится в сообщении полиции.

Напомним, по предварительным данным, в районе деревни Папино 39-летняя женщина за рулем легкового автомобиля «БМВ» выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик «Скания». Погибла сама автомобилистка и ее пятилетний сын.