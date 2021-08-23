В Калуге 16-летний мальчик на мопеде врезался в «Ситроен»

Около 16:15 в воскресенье, 22 августа, на перекрестке улиц Большевиков и Циолковского в Калуге произошло ДТП с подростком. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 16-летний мальчик за рулем мопеда выезжал с прилегающей территории и не пропустил легковой автомобиль «Ситроен С4», за рулем которого была 37-летняя женщина.

В результате ДТП травмы получил подросток. На скорой помощи его доставили в детскую областную больницу в Анненках. Врачи оказали мальчику помощь и отпустили домой.