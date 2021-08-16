В Калужской области осудили женщину, чья пятилетняя дочка выпала из окна и погибла

В Калужской области 26-летнюю женщину признали виновной в причинении смерти по неосторожности своей пятилетней дочери. В понедельник, 16 августа, об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Трагедия произошла днем 2 марта нынешнего года в Обнинске.

- Мать оставила своих малолетних дочерей возрастом 3 года и 5 лет на кухне без присмотра, - отмечают в СК. - Сама находилась в другой комнате квартиры, слушала музыку в наушниках, тем самым поставила малолетних в опасное для жизни состояние. В результате преступной неосторожности пятилетняя девочка залезла на подоконник, открыла створку окна и через отверстие в москитной сетке выпала с седьмого этажа дома. Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы.

Женщине назначили наказание в виде исправительных работ сроком один год с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.