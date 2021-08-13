После взрыва автобуса в Воронеже для калужских перевозчиков провели внеплановый инструктаж

Вечером в четверг, 12 августа, в Воронеже на остановке взорвался рейсовый автобус ПАЗ. На данный момент известно о двух погибших и 16 пострадавших пассажирах. Причины происшествия устанавливаются. По последним данным, причиной взрыва могли стать теракт, неисправность оборудования либо взрыв газового баллона, который перевозили в салоне. После этой трагедии для калужских водителей общественного транспорта провели дополнительный инструктаж. Об этом в пятницу сообщили в управлении городского хозяйства.

- Проверки проводят контрольно-надзорные органы, - подчеркнули в городском хозяйстве. - Мы организаторы перевозок. Со своей стороны мы провели внеплановый инструктаж с руководителями транспортных организаций и указали на усиление контроля за техническим состоянием транспорта и антитерростической защищенности.