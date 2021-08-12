В Калуге мужчина ранен в результате стрельбы на улице Гурьянова

Вечером во вторник, 10 августа, на улице Гурьянова в Калуге произошел конфликт между местными жителями. Ситуацию прокомментировали в УМВД по Калужской области.

Около 23:00 в дежурную часть поступило сообщение о выстреле на улице Гурьянова.

- Как было установлено, между гражданами произошел конфликт, - заявили в полиции. - Местный житель произвел выстрел из зарегистрированного ружья. В результате дробь срикошетила от бордюра и незначительно повредила ногу одному из участников конфликта. У него царапина. Оружие изъято и направлено на экспертизу.

Сейчас УМВД проводит проверку.