В Калуге несколько человек пострадали при пожаре на даче

Вечером в понедельник, 9 августа, пожар произошел в СНТ «Сельстрой» в Тихоновой Пустыни на территории Калуги. Об это сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По информации спасателей, около 21:30 дачный дом загорелся на улице Западной.

Огонь полностью уничтожил деревянное строение.

МЧС сообщает, что пострадали как минимум два человека.

Причины пожара и точные обстоятельства устанавливаются.

UPD. Стали известны подробности. В результате этого пожара погиб мужчина, пострадала женщина.