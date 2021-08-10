В Калуге несколько человек пострадали при пожаре на даче
Вечером в понедельник, 9 августа, пожар произошел в СНТ «Сельстрой» в Тихоновой Пустыни на территории Калуги. Об это сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
По информации спасателей, около 21:30 дачный дом загорелся на улице Западной.
Огонь полностью уничтожил деревянное строение.
МЧС сообщает, что пострадали как минимум два человека.
Причины пожара и точные обстоятельства устанавливаются.
UPD. Стали известны подробности. В результате этого пожара погиб мужчина, пострадала женщина.