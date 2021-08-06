В Калужской области четыре человека пострадали в перевернувшейся «Ниве»

Поздно вечером в четверг, 5 августа, на дороге Ферзиково – Сугоново в Ферзиковском районе вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Нива». Подробности об этом ДТП сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, около 22:35 в районе деревни Аристово 26-летняя женщина за рулем «Нивы» двигалась с превышением скорости, не справилась с управлением и съехала в кювет.

Различные травмы получили сама автомобилистка, а также трое ее молодых пассажиров – 21, 22 и 23 лет.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

В перевернувшемся автомобиле находились четыре человека.