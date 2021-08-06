Под Калугой перевернулась «Нива»

Поздно вечером в четверг, 5 августа, в Ферзиковском районе перевернулся автомобиль «Нива». ДТП произошло возле деревни Аристово на дороге Ферзиково – Сугоново, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, около 22:40 водитель легковушки не справился с управлением. «Нива» съехала в кювет и перевернулась.

МЧС сообщает, что в аварии пострадали как минимум два человека. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

На место аварии выезжали 15 представителей оперативных служб.

На место аварии выезжали 15 представителей оперативных служб.