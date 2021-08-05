В Калужской области водитель «Шевроле» погиб в столкновении с грузовиком «Мицубиси»

Как мы уже рассказывали, утром в четверг, 5 августа, на дороге Калуга – Вязьма столкнулись легковой автомобиль «Шевроле Круз» и грузовик «Мицубиси Фусо Кантер». Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

Авария произошла в районе села Куракино Бабынинского района около 7:30.

По предварительным данным, водитель «Шевроле Круз» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

- В результате ДТП водитель автомашины «Шевроле» погиб, водитель «Мицубиси» получил травмы различной степени тяжести, - рассказали в пресс-службе управления ГИБДД. - Обстоятельства ДТП уточняются.

От удара грузовик съехал в кювет.