В Калужской области легковой «Шевроле» столкнулся с грузовиком «Мицубиси»
Утром в четверг, 5 августа, на дороге Калуга – Вязьма столкнулись легковой автомобиль «Шевроле Круз» и грузовик «Мицубиси Фусо Кантер». Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.
По сообщению спасателей, авария произошла в районе села Куракино Бабынинского района около 7:30.
МЧС сообщает, что в ДТП пострадали как минимум два человека.
У легковушки разбита водительская сторона. Грузовик съехал в кювет.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.