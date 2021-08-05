В Калужской области легковой «Шевроле» столкнулся с грузовиком «Мицубиси»

Утром в четверг, 5 августа, на дороге Калуга – Вязьма столкнулись легковой автомобиль «Шевроле Круз» и грузовик «Мицубиси Фусо Кантер». Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По сообщению спасателей, авария произошла в районе села Куракино Бабынинского района около 7:30.

МЧС сообщает, что в ДТП пострадали как минимум два человека.

У легковушки разбита водительская сторона. Грузовик съехал в кювет.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.