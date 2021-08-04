В Калужской области 37-летний водитель погиб в перевернувшемся «Форде»
Смертельное ДТП произошло днем во вторник, 3 августа, в Куйбышевском районе Калужской области. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.
По предварительным данным, около 16:45 на дороге между Варшавским шоссе и Бетлицей рядом с деревней Ямное вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Форд Эскорт».
В полиции отмечают, что 37-летний водитель не справился с управлением.
Автомобилист погиб на месте аварии.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Одна из вероятных причин ДТП - превышение скорости.