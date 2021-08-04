В Калужской области 37-летний водитель погиб в перевернувшемся «Форде»

Смертельное ДТП произошло днем во вторник, 3 августа, в Куйбышевском районе Калужской области. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД.

По предварительным данным, около 16:45 на дороге между Варшавским шоссе и Бетлицей рядом с деревней Ямное вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Форд Эскорт».

В полиции отмечают, что 37-летний водитель не справился с управлением.

Автомобилист погиб на месте аварии.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Одна из вероятных причин ДТП - превышение скорости.