В Калуге 64-летний мужчина вышел в магазин и пропал
В селе Росва на территории Калуги пропал 64-летний Александр ПЕТРЕЕВ. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Мужчина вышел в магазин 2 августа и не вернулся.
Пока нет информации, где он может находиться. Этот же человек ранее пропадал в декабре 2020 года. Обнаружить его удалось спустя сутки.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:
- Рост – 165 см,
- Нормального телосложения,
- Темные волосы с проседью,
- Карие глаза,
- Клетчатая рубашка,
- Черные спортивные брюки,
- Синие тапки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.