В Калуге 64-летний мужчина вышел в магазин и пропал

В селе Росва на территории Калуги пропал 64-летний Александр ПЕТРЕЕВ. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Мужчина вышел в магазин 2 августа и не вернулся.

Пока нет информации, где он может находиться. Этот же человек ранее пропадал в декабре 2020 года. Обнаружить его удалось спустя сутки.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшего:

Рост – 165 см,

Нормального телосложения,

Темные волосы с проседью,

Карие глаза,

Клетчатая рубашка,

Черные спортивные брюки,

Синие тапки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.