В Калужской области 52-летний мужчина погиб в столкновении поезда и цементовоза

Как мы уже рассказывали, 31 июля недалеко от Ферзиково произошло смертельное ДТП на железнодорожном переезде. В понедельник в УМВД по Калужской области сообщили некоторые подробности. Полиция также предоставила видео с места происшествия.

По предварительным данным, около 12:40 52-летний водитель цементовоза «Скания» пересекал железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в грузовой автомобиль врезался поезд №231 «Ейск - Москва». Автомобилист погиб.

В правительстве Калужской области сообщили, что 17 пассажиров этого поезда следовали до Калуги. Их привезли в город на автобусе.

- На место ДТП прибыл подменный локомотив, - поясняли в правительстве. - С его помощью поезд с оставшимися пассажирами был отправлен через Тулу в Москву на Киевский вокзал альтернативным маршрутом, через Большое кольцо Московской железной дороги.

Разбитый локомотив эвакуирован в Калугу, пассажирский состав - в Тулу.