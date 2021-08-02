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В Калужской области 52-летний мужчина погиб в столкновении поезда и цементовоза

Дмитрий Ивьев , Фото и видео: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 02.08.2021 10:30 1 1413

Как мы уже рассказывали, 31 июля недалеко от Ферзиково произошло смертельное ДТП на железнодорожном переезде. В понедельник в УМВД по Калужской области сообщили некоторые подробности. Полиция также предоставила видео с места происшествия.

По предварительным данным, около 12:40 52-летний водитель цементовоза «Скания» пересекал железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора. В этот момент в грузовой автомобиль врезался поезд №231 «Ейск - Москва». Автомобилист погиб.

В правительстве Калужской области сообщили, что 17 пассажиров этого поезда следовали до Калуги. Их привезли в город на автобусе.

- На место ДТП прибыл подменный локомотив, - поясняли в правительстве. - С его помощью поезд с оставшимися пассажирами был отправлен через Тулу в Москву на Киевский вокзал альтернативным маршрутом, через Большое кольцо Московской железной дороги.

Разбитый локомотив эвакуирован в Калугу, пассажирский состав - в Тулу.

Дмитрий Ивьев , Фото и видео: УМВД по Калужской области.
Опубликовано: 02.08.2021 10:30 1 1413
Тэги: происшествие дтп видео мчс полиция
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