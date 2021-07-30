В Калужской области водителя мусоровоза осудили на два года за сбитого насмерть напарника

В Калужской области вынесли обвинительный приговор 52-летнему жителю Тарусы. Мужчину признали виновным в смертельном ДТП, произошедшем в сентябре 2020 года в Кондрово, сообщили 29 июля в прокуратуре региона.

Как установил суд, виновник за рулем мусоровоза двигался задним ходом и наехал на своего напарника. Тот скончался на месте.

Мужчину отправили в колонию-поселение на два года. После освобождения он не сможет управлять транспортом в течение двух с половиной лет.