В Кондрово водитель мусоровоза насмерть сбил напарника

Днём в субботу, 5 сентября, смертельное ДТП произошло в городе Кондрово Калужской области.

По предварительным данным, около 14:20 на улице Демьяна Бедного 51-летний водитель мусоровоза сдавал назад и наехал на 60-летнего мужчину, сообщает УГИБДД по Калужской области. Пострадавший скончался на месте.

В группе «Кондрово ИНФО» в социальной сети «Вконтакте» очевидцы сообщают, что погибший был напарником водителя мусоровоза.

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