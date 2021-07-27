В Калужской области три человека пострадали в столкновении «Лады» и «Газели» на трассе М3

Рано утром во вторник, 27 июля, под Калугой, на 168 километре трассы М3 «Украина», столкнулись «Лада» и «Газель». Подробности об этом происшествии сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 27-летний водитель «Лады» около 4:20 не выбрал безопасную дистанцию и врезался в попутную «Газель». От удара грузовик перевернулся.

Различные травмы получили водитель «Лады» и два его пассажира – 25 и 32 лет.