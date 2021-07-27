Под Калугой «Газель» перевернулась после столкновения с «Ладой»

Около 4:15 утра во вторник, 27 июля, на 168 километре трассы М3 «Украина» в Дзержинском районе произошло ДТП, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, недалеко от поворота на Тихонову Пустынь столкнулись грузовая «Газель» и «Лада». От удара грузовик перевернулся.

МЧС сообщает, что пострадали как минимум два человека. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

UPD. Подробности сообщили в ГИБДД.

Фото с места ДТП в Дзержинском районе утром 27 июля 2021 года.