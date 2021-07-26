В Калужской области пропал пятилетний мальчик
В городе Жиздра Калужской области пропал пятилетний Павел ЛУКИН. В понедельник, 26 июля, мальчик ушел на прогулку и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».
Где он может находиться, не уточняется.
Волонтеры в Жиздре собираются в районе Комсомольского сквера.
Опубликованы фото и приметы пропавшего ребенка:
- Рост: 100 см.
- Телосложение: нормальное
- Цвет глаз: карие
- Волосы: темно-русые
- Был одет: зеленая футболка, серые спортивные штаны, бордовые кроссовки.
Если вы что-либо знаете о пропавшем мальчике, звоните по телефонам 112 или 88007005452.