В Калужской области пропал пятилетний мальчик

В городе Жиздра Калужской области пропал пятилетний Павел ЛУКИН. В понедельник, 26 июля, мальчик ушел на прогулку и не вернулся, сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Калуга».

Где он может находиться, не уточняется.

Волонтеры в Жиздре собираются в районе Комсомольского сквера.

Опубликованы фото и приметы пропавшего ребенка:

Рост: 100 см.

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: темно-русые

Был одет: зеленая футболка, серые спортивные штаны, бордовые кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем мальчике, звоните по телефонам 112 или 88007005452.