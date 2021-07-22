В Калуге пропала 77-летняя женщина

В Калуге пропала 77-летняя Людмила ЖАРОВА. Об этом 22 июля сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Последний раз пенсионерку видели 21 июля.

Пока нет информации, где она может находиться сейчас.

Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:

Рост – 156 см,

Нормального телосложения,

Седые волосы,

Голубые глаза,

Джинсовая куртка с коротким рукавом,

Сиреневая кофта,

Черные брюки,

Белые туфли,

Коричневая трость.

Если вы что-либо знаете об этой женщине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.