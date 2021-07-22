В Калуге пропала 77-летняя женщина
В Калуге пропала 77-летняя Людмила ЖАРОВА. Об этом 22 июля сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Последний раз пенсионерку видели 21 июля.
Пока нет информации, где она может находиться сейчас.
Волонтеры опубликовали фото и приметы пропавшей:
- Рост – 156 см,
- Нормального телосложения,
- Седые волосы,
- Голубые глаза,
- Джинсовая куртка с коротким рукавом,
- Сиреневая кофта,
- Черные брюки,
- Белые туфли,
- Коричневая трость.
Если вы что-либо знаете об этой женщине, звоните по телефонам 112 или 88007005452.